Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’a büyük uğraşlar sonunda transfer edilen ancak henüz beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao, Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak. PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında aşil tendonunda ağrı hissettiğini söyleyen Kolombiyalı golcünün tedavisine başlandığı belirtilirken teknik direktör Fatih Terim, Falcao’yu kafileye dâhil etmedi. Golcü oyuncu ligde ilk olarak Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı giymiş, bu maçta bir gole imza atmıştı.

Müzmin sakatlığı mı var?

Yorulduğu için kendi isteğiyle oyundan çıkan Falcao, bir sonraki Yeni Malatya maçında ise bitime 1 dakika kala sahaya adımını atmıştı. F.Bahçe derbisinde 90 dakika sahada kalan Falcao’nun ligde iki maç üst üste oynamaması ‘müzmin sakatlığı mı var’ sorularını beraberinde getirdi. Yine PSG maçı sonrasında sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Luyindama ile Lemina da Ankara’ya götürülmedi.

Hazırlıklar tamam

Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından 27. yaşına giren Emre Akbaba’nın doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılılar öğleden sonra ise THY’ye ait özel bir uçakla Ankara’ya gitti.