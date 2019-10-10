Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Olağanüstü seçimli kongreye sayılı günler kala gözler dün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a çevrilmişti. Vodafone Park’ta Özersoylar Grubu ile yapılan sponsorluk anlaşmasının tanıtım toplantısında basın mensuplarının karşına çıkan Orman, başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki dedikodulara açıklık getirdi. Üç hafta önce Sompo Sigorta ile yapılan anlaşma toplantısında kararını açıkladığını belirten Orman “Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Konunun içeriğini neden, niçin ve ne hissiyatlı olduğunu ifade ettim. Bu ifadelerimle beraber bir kararımın olduğunu söyledim. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok” sözlerini kullanarak aday olmayacağını açıkladı.

Onlara sorun

Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili görüntüleri herkesin izleyebileceğini kaydeden Fikret Orman, kararında bir değişiklik olmadığını vurguladı. Adaylık için adı geçen Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal gibi isimlerin henüz açıklama yapmamaları hakkında fikri sorulan Orman “Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. O soruları bana değil muhataplarına sormanız lazım. Her şeyi net anlattım. Anlattığım netlikte de sonrasında herhangi bir açıklama yapmadım” diye cevapladı. Toplantı sonunda Başkan Orman, basketbol takımın formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

KONGREYE DOĞRU SON DURUM

DAHA AÇIKLAMADI

Orman'ın yokluğunda gözler Ahmet Nur Çebi’ye çevrilmişti. Başvuru süresi bugün 17.00’de doluyor ama Çebi’den henüz bir açıklama gelmedi. Çebi’nin kurmaylarıyla görüşmelerine devam ettiği öğrenilirken adaylıktan vazgeçebileceği de söylentiler arasında.

LİSTE SON AŞAMADA

İkinci başkan Serdal Adalı, “Beşiktaş’a faydalı olacağımızı anlarsak aday oluruz” demişti. Adalı’nın adaylıkta istekli olduğu ve yönetim listesini oluşturmakta son aşamaya geldiği öğrenildi. Serdal Adalı’nın adaylığını Fikret Orman’ın desteklemesi bekleniyor.

ADALI OLURSA...

Adaylık için gereken 250 imzadan fazlasını toplayan İsmail Ünal, Serdal Adalı’nın atacağı adımı bekliyor. Daha önce kulüpte genel sekreterlik görevini yürüten Ünal’ın, Adalı’nın adaylığını açıklaması durumunda geri adım atacağı konuşuluyor.

İMZALARI TAMAMLADI

Bir önceki seçimde çok hazırlıklı olmamasına rağmen 1.617 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Hürser Tekinoktay imza sıkıntısını aştı. Adaylık için 250 imza gerekiyor. Tekinoktay 262 imzayı sunarak başkanlık için adaylığını koymuş oldu.