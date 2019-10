Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Sezonun 8. haftasında Denizlispor’a konuk olacak Fenerbahçe’de tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Antalya yenilgisini “İş kazası” olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal oyuncularından mutlak galibiyet isterken “Millî araya kadar dört maç oynayacağız. Kolay rakip yok ama tam puan toplamak bizim elimizde. Dörtte dört yaparak zirveye oturmamız gerek. Takımı bir an önce hak ettiği yere taşımalıyız” sözleriyle beklentilerini dile getirdi. Olumlu istatistiklerin skora yansıması gerektiğini vurgulayan Yanal “Oynadığımız oyunun hakkını vermenin zamanı geldi. Basit hatalara son verip son vuruşları düzgün yapmamız hâlinde kimse önümüzde duramaz” derken de oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.



> Bu yolda beraberiz

Medyada yer alan transfer haberlerine dikkat çeken Ersun Yanal “Biz bir takımız ve kimsenin de bir yere gittiği yok. Oynayan oynamayan tüm oyunculara ihtiyacımız var. Zorlu bir maratondayız ve herkese sıra gelecek. Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın ve bütün konsantrasyonunuzu takıma verin” uyarısında bulundu. Öte yandan Denizli karşısında sahaya süreceği on biri büyük oranda belirleyen Ersun Hoca, kadroyu Emre ve Kruse’den gelecek habere göre kesinleştirecek. Kruse’nin oynamaması hâlinde on numara görevini Zajc’a verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, Emre’nin yerinde ise Ozan’a şans tanıyacak. Emre’nin oynamasa dahi ağabey olarak kafilede yer alması, Kruse’nin ise ağrılarının devam etmesi hâlinde tedavi için İstanbul’da bırakılması bekleniyor.



KAPTAN Emre

takıma katıldı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya ameliyat olan Dirar dışında tüm oyuncular katıldı. Kaburgasında çatlak olan Emre ile kasık bölgesinde ağrıları bulunan Kruse de antrenmanda yer alırken, bu iki isimle ilgili nihai kararın bugün yapılacak idman sonunda verileceği öğrenildi.



İstenmeyen adam Moses

Chelsea taraftarları, Victor Moses’ın üzerini çizdi. Mavilerin bir buçuk yıllığına Fenerbahçe’ye kiraladığı Nijeryalı yıldızın sezon sonunda geri döneceğine dair iddialara taraftarlardan sert tepki geldi. Moses’ı Stamford Bridge’de görmek istemediklerini belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Fenerbahçe’nin de Moses’la devam etme niyeti yok.



VOLKAN İZLEDİ

Hadergionaj’a geçer not

Adı Fenerbahçe ile anılan Florent Hadergionaj’la ilgili raporu Volkan Demirel hazırladı. Demirel, Kosova’nın Karadağ’yla oynadığı maçta izlediği 25 yaşındaki sağ beki beğendi. İngiltere Championship’te Huddersfield forması giyen Hadergionaj, Muriç’in de yakın markajında. Kosovalı golcü, vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor.