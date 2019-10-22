Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında bu gece İspanyol devi Real Madrid’i ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Devler Ligi’nde grup maçlarına deplasmandaki Club Brugge beraberliğiyle başlayan Cimbom, ikinci maçında evinde PSG’ye 1-0 yenilmişti. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan temsilcimiz, Real Madrid’i mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.

Cimbom’da tek eksik Falcao

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 defa şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise grupta iki maçta bir puan alabildi. Ligde de dokuz maçın ancak beşini kazanıp Barcelona’nın arkasında kalan Real’de ayrıca altı yıldız sakatlığı sebebiyle bu geceki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda tek eksik ise Falcao. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen İspanyol devine bu gece bir darbe de Cimbom vurabilir...

‘100’ÜMÜZ GÜLSÜN

Cimbom, Avrupa kupalarındaki 282. maçınca Real Madrid karşısında çıkacak. Geride kalan 281 maçta 99 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar dev rakibi karşısında 100. galibiyetini almaya çalışacak. Avrupa kupalarında 108 mağlubiyet alan G.Saray, 376 gol attı, 415 golü de kalesinde gördü.