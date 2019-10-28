Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de hafta sonu oynanan ve Leicester'ın 9-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Southampton'lı oyuncular ve teknik ekip, maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Southampton'ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 'Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

12 BİN GENCE DESTEK OLACAK

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi. Southampton, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.