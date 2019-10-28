Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 9. Hafta karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor, Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Bu zorlu mücadele beIN Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor

Başakşehir 0 - 0 Trabzonspor

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER:

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azibuike, İrfan Can, Vişça, Gulbrandsen, Crivelli

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek