Kolombiyalı golcü Falcao'nun sakatlığı sonrasında formayı kapan 26 yaşındaki santrfor için “Türkler’in şampiyon takımına yedek golcü olarak kiralandı ama şans onun yüzüne güldü. Falcao bir türlü iyileşemeyince ilk 11’in vazgeçilmezi oldu. Florin, G.Saray’da çok mutlu… Nihayet kendini kanıtlayabileceği büyük bir kulüpte oynama şansı buldu. Bu şansı iyi kullanmaktan başka çaresi yok. Eğer yeniden herhangi bir takımın yedek golcüsü olmak istemiyorsa bu şansı kullanır” yorumu yapıldı.
Falcao'yu kesen adam Andone!
04.11.2019 - 14:22 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, ülkesinde Falcao’yu kesen adam olarak manşetlere çıktı.
Kaynak: fanatik
Etiketler : falcao,andone,galatasaray,
660493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660493.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
10
5
4
1
8
19
2
Sivasspor
10
5
3
2
7
18
3
Malatyaspor
10
5
2
3
12
17
4
Fenerbahçe
10
5
2
3
8
17
5
Trabzonspor
10
4
4
2
6
16
6
Başakşehir
10
4
4
2
4
16
7
Galatasaray
10
4
4
2
2
16
8
Beşiktaş
10
4
3
3
0
15
9
Konyaspor
10
3
4
3
-2
13
10
Kasımpaşa
10
3
3
4
-1
12
11
Göztepe
10
3
3
4
-2
12
12
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
13
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
10
1
4
5
-2
7
18
Kayserispor
10
1
4
5
-10
7
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor 0 - 0 Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor 0 - 2 Sivasspor
03.11.2019 16:30
Kasimpaşa 2 - 2 Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Ümraniye
10
5
2
3
7
17
3
Akhisar Bld.Spor
10
5
2
3
3
17
4
Erzurum BB
10
5
2
3
3
17
5
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
6
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
7
Altay
10
4
3
3
2
15
8
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
9
Keçiörengücü
10
3
6
1
1
15
10
Menemen Belediyespor
10
4
2
4
-3
14
11
Adana Demirspor
10
2
6
2
3
12
12
İstanbulspor
10
2
6
2
0
12
13
Osmanlıspor
10
4
1
5
-3
10
14
Boluspor
10
2
3
5
-2
9
15
Giresunspor
10
2
3
5
-7
9
16
Adanaspor
10
1
5
4
-5
8
17
Altınordu
10
1
3
6
-8
6
18
Eskişehirspor
10
2
1
7
-8
-2
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor 3 - 2 Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor 1 - 0 ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor 0 - 0 Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor 1 - 1 Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 0 Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük 0 - 1 Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor 3 - 2 Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu 1 - 1 Istanbulspor
04.11.2019 19:00
Bursaspor - Balikesirspor