Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı ekiple ilgili hiçbir yorumda bulunmadı.

Teknik direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçı öncesi Madrid'in Valdebebas ilçesindeki Real Madrid Şehri (Ciudad Real Madrid) adlı antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İspanyol basını, Zidane'a sadece takımdaki geleceği gündem konusu olan Galli futbolcu Gareth Bale ile ilgili sorular yöneltti.

Zidane, "Bale şu anda oynayacak durumda değil. Eğer hazır olmazsa Galler Milli Takımı'nda da oynamayacaktır." dedi.

Bale'in Real Madrid'de oynamamasına rağmen Galler Milli Takımı'na çağırılmasının kendisini rahatsız etmediğini kaydeden Zidane, "Burada esas sorunu yaşayan futbolcu. Çünkü bizimle de oynamak istiyor. Benim, ocak ayında Bale'in takımdan gitmesini istediğim iddiaları tamamen saçmalık. Bale'in sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Galli oyuncu ile arasında diyalog olmadığı iddialarına, esprili bir şekilde, "Her sabah birbirimize günaydın diyoruz." cevabını veren Zidane, yıldız futbolcunun Real Madrid'de oynamak istediğinden hiçbir şüphe duymadığını söyledi.

Zidane ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının önünde oynamanın hem heyecan hem de sorumluluk verdiğini vurguladı.