Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkan Galatasaray, bir futbolcusunu kaybetti. Sarı - kırmızılılarda orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fransız futbolcu, karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Real Madrid atağında ceza sahası çizgisinde Toni Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile sarı kart gördü ve hakem Felix Zwayer penaltı noktasını gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da oynanacak olan Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.