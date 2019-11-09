Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri yarın başlayacak.

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 50'ncisi, 10-17 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.

O2 Arena'da oynanacak sert kort turnuvasına katılan isimler, efsane tenisçiler Andre Agassi ve Bjorn Borg'un adlarının verildiği dörderli iki gruba ayrılacak.

Andre Agassi Grubu'nda 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev mücadele edecek.

Bjorn Borg Grubu'nda ise 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini yer alacak.

Genç tenisçiler Medvedev, Tsitsipas ve Berrettini, kariyerlerinde ilk defa sezon sonu turnuvasında boy gösterecek.

İlk gün hem Djokovic hem de Federer sahnede

Sezon sonu turnuvasının açılış karşılaşmasında, turnuvayı 5 kez kazanan Djokovic ile Berrettini korta çıkacak. İlk gün ayrıca 6 şampiyonluğu bulunan Federer, Thiem ile karşılaşacak.

2010 ve 2013 finalisti Nadal ise organizasyonun ikinci gününde, son şampiyon Zverev ile karşı karşıya gelecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyon, 17 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Rekor Federer'de

38 yaşındaki İsviçreli raket Federer, elde ettiği 6 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı ismi olarak dikkati çekiyor.

ATP Finalleri'ni en fazla kazanan tenisçiler şöyle:

1. Roger Federer (İsviçre): 6

2. Ivan Lendl (Çekya): 5

Pete Sampras (ABD): 5

Novak Djokovic (Sırbistan): 5

5. Ilie Nastase (Romanya): 4