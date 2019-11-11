Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vedat Muriç, performansıyla Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri oldu. Öyle ki sarı lacivertli forma altında sergilediği futbol ve attığı gollerle kısa sürede Avrupa’nın birçok takımını peşine taktı.

İngiltere’den Tottenham ve Manchester United, İtalya’dan Lazio, İspanya’dan ise Atletico Madrid, daha önce Muriç’i izlemesi için gözlemcilerini hem Fenerbahçe’nin hem de Kosova’nın maçlarına gönderdi. Ayrıca Juventus da 25 yaşındaki forveti takibe aldı. Vedat Muriç, milli formayla bir kez daha görücüye çıkacak. Kosova’nın Çekya ile deplasmanda ve İngiltere ile içeride oynayacağı EURO 2020 eleme maçlarında İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yetkilileri yine statta olacak.

Önce şampiyonluk

Her fırsatta, Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayıp kulüp tarihine geçmek istediğini söyleyen Muriç ise kendisini izlemeye gelenleri düşünmüyor. Yıldız futbolcunun tek hedefi, gruptaki son iki maçta elinden geleni yapıp, Kosova’yı tarihinde ilk kez finallere taşımak. Kosova, perşembe günü 1 puan gerisinde yer aldığı Çekya’yı konuk edecek. Sarı mavililer, gruptaki son maçında ise pazar günü lider İngiltere’ye konuk olacak. (Fanatik)