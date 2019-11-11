Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde, başkent Priştine'de basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Muric'in sağlık durumuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Challandes, golcü futbolcunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve onunla yaptığı bir görüşmede ağrısının olduğunu fakat durumunun düzeldiğini söylediğini aktardı.

Muric'in gelişiminde Fenerbahçe'ye transfer olmasının etkisinin bulunduğunu aktaran Challandes, şunları kaydetti:

"Vedat Muric'in gelişiminde Fenerbahçe'ye transferinin etkisi var. Rizespor'da oynadı ve daha sonra Fenerbahçe gibi üst düzey bir kulüpte oynama şansı yakaladı. Oyunuyla, attığı gollerle Fenerbahçe seviyesinde olduğunu kanıtladı. Bireysel olarak gelişiminden memnun. Biz de Muric'in bu dönemde gösterdiği gelişimden çok memnunuz."

Birçok kişinin perşembe günü oynayacakları Çekya maçından galibiyet beklediğini belirten Challandes, kendisinin ise iyi bir takım oyunu beklediğini ve bu felsefesini değiştirmeyeceğini söyledi.

Çekya ve İngiltere maçları öncesinde oyuncularının fiziksel durumunun iyi olduğunu kaydeden Challandes, EURO 2020'ye katılmak için sadece mücadelenin yeterli olmayacağını, mücadelenin yanı sıra teknik mantaliteye de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Muric, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.