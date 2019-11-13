Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4. EkoLig raporunun açıklandığı basın toplantısının ardından kulübün durumunu değerlendirdi. Trabzonspor’un hem ekonomik hem de saha sonuçları açısından iyi yolda olduğunu söyleyen Ağaoğlu “Kulübümüzün gelir 100 liraysa 300 liralık borcun altına giremezsiniz ama maalesef geçmişte hep böyle olmuş. Göreve geldiğimizde 185 milyon avro borcumuz vardı. Başarı için harcama şart gibi bir algı var. Trabzonspor’un gelirinin 150 milyon lira olduğu yerde, kulübün geleceğini karanlığa gömme gibi bir lüksümüz yok. Kırk milyon avroluk kadro maliyetini 13 milyon avroya çektik. Son kadroyla birlikte 20 milyon avro sınırı koyduk” diye konuştu.

La Liga incelensin

Altyapıya önem verdiklerini ve genç isimlerle başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini belirten Ağaoğlu “Geçen sene 14 milyon avroluk oyuncu satışı gerçekleştirdik, sadece 3 milyon avro harcadık. Türkiye’de seyirci sayısı azalırken, Trabzonspor’da seyirci yüzde 25 artmış durumda. Oyuncuların ödemelerini gününde yapan iki üç kulüpten biriyiz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolculardan elde ettiğimiz gelir ve taraftar desteğiyle bugüne geldik. Takım sempatik olunca sponsor gelirlerimiz de arttı. Ligde de yarışın içindeyiz. Futbolumuzun marka değerini artırmamız için TFF’nin La Liga’nın son 10-15 senesini inceleyip üzerine düşeni yerine getirmesi lazım” dedi.

Penaltı özürlü Trabzon

Geçtiğimiz sezon kullanılan 10 penaltının dördünü kaçıran Trabzonspor, bu sezon da yedi penaltının dördünden faydalanamadı. İki sezonda 17 penaltının sekizini golle sonuçlandıramayan Karadeniz ekibi, bu alanda yüzde 50 gibi kötü bir istatistiğe imza attı.