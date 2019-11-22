Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, ligde evinde yenilmezliğini Başakşehir karşısında sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmamıştı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kalmıştı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray’da ayrıca hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini sona erdirmiş oldu.