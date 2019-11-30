Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 13. haftanın açılış maçı tam anlamıyla nefesleri kesti. Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor’la 3-3 berabere kaldı. ilk yarıyı misafir ekip Bifouma’nın golüyle 1-0 üstün geçti. Gençlerbirliği, Sio ve Stancu’nun golleriyle 2-1’i yakaladı ama Robin Yalçın üç dakika içinde iki gol atarak Yeni Malatya’yı yeniden öne geçirdi. Heyecanın son ana kadar sürdüğü maçta Rahmetullah 90+1’de skoru belirleyen golü atarken, 96. dakikada Stancu karşı karşı pozisyonda golü kaçırdı. Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte çıktığı dördüncü maçında sekizinci puanını alırken (iki galibiyet, iki beraberlik), yenilmezlik serisi altıya çıkan Yeni Malataspor ise üst üste üçüncü defa sahadan bir puanla ayrıldı. > Cem Geçim - Ankara (İHA)



- GOLLER: Bifouma (dk. 44), Sio (dk. 52), Stancu (dk. 76 pen.), Robin (dk. 85 ve 88), Rahmetullah (dk. 90+1)

- SARI KARTLAR: Erdem, Sio (G.Birliği), Murat Yıldırım, Fofana (Y. Malatya)

- HAKEM: Zorbay Küçük