Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet serisi devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün Kasımpaşa'yı uzatmaların son saniyelerinde (90+5) attığı golle 3-2 yenerek üst üste altıncı maçını kazandı. Mücadeleye Beşiktaş daha baskılı başladı. Atiba iki haftadır Ljajic’in yapması gerekeni yapıp, 10 numara pozisyonunda daha çok gözüktü. Bunlardan birinde Kanadalı oyuncuya faul yapan Karem Hafez kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Kartal oyunu domine ederken Diaby, Burak ve Ljajic, rakibin savunma merkezini kalabalık tutması sebebiyle çok etkisizdi. Beşiktaş'ta fazla gol atamadığı için sezon başında Kasımpaşa'ya gönderilen Mustafa Pektemek takımını öne geçiren golü attı. Caner Erkin 39'da Gökhan Gönül'ün ortasıyla gelen topa yere değmeden çok sert vurdu ve skoru eşitledi.

Kritik değişiklik

İkinci yarıya risk alarak başlayan başlayan Beşiktaş, savunma oyuncularının da ileriye çıkmasıyla gol aradı. Tayfur Havutçu'nun öğrencileri eksik olmalarına rağmen bu zaafı değerlendirdi ve Koita 56'da Kasımpaşa'yı yeniden öne geçirdi. Koita'nın gol vuruşunu yaptığı sırada Beşiktaşın iki stoperi de ceza sahası içinde yoktu. Abdullah Avcı bu golden sonra daha da risk alarak Diaby'yi çıkardı ve Umut Nayir'le çift santrfora geçti. Bu değişiklik meyvesini çabuk verdi ve Gökhan Gönül ikinci asistini Umut Nayir'e yaptı: 2-2. Golden sonra Lens oyuna girdi ve Caner Erkin sol beke geçti. Lens son anlarda ceza sahasına harika girdi ve 'al da at' dercesine verdiği pasla Umut Nayir'in üç puanı getiren golü atmasını sağladı: 3-2.

LENS: ELEŞTİRİLER HAKLI

Kalitemi gösteremedim

Uzatmadaki golün hazırlayıcısı Jeremain Lens, "Eleştiriliyorum ve haklılar. Kalitemi tam gösteremedim. Burada olduğum müddetçe her dakikada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gelecek ne getirir, bunu bilemeyiz" açıklaması yaptı.

Q7-PEKTEMEK İÇİN

Duygu dolu bir maç!

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Quaresma ile Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı mücadele etti. Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesinde Quaresma lehine tezahüratta bulunurken yıldız oyuncu eski arkadaşlarıyla hasret giderdi.

TAKIMIN EN SKORERİ

Caner fişek gibi

Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıran Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş'ta skora en çok katkı sağlayan isim olarak öne çıkmış durumda. Bu sezon altı asist yapan ve iki gol kaydeden tecrübeli futbolcuyu beş gol iki asistle Burak Yılmaz takip ediyor.