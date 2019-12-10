Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zor bir sezon geçiren ve birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayıran Kayserispor evinde Çaykur Rizespor’u yenerek büyük moral buldu, dipten kurtuldu. Son üç maçını da kaybeden Bülent Uygun’un takımı 9. dakikada öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı ve Kravets’e ‘al da at’ dedi: 1-0. 34’te Vetrih kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fırsatı harcadı. İkinci yarının özellikle son 15 dakikasında Rizespor’un bulduğu çok net fırsatlarda kaleci Lung kurtarışlarıyla devleşince Kayseri gülen taraf oldu. Umut Bulut ve Şamil Çinaz’ın da sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı belirtildi.

> Yüksel Yıkılmaz - Kayseri (İHA)