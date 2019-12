Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta ilk on birin değişmez isimleri olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül, teknik heyet ve yönetimin de takdirini kazandı. Tecrübeli oyuncuların takıma yaptığı katkıdan çok memnun olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, iki yıldız oyuncuyla sözleşme uzatılması konusunda yönetime rapor verdiği belirlendi. Ligin devre arası gelmeden Gökhan ve Caner’le sözleşme görüşmelerini başlatmak istemeyen yönetim, ara transfer döneminde bu iki isimle masaya oturacak. Başarılı gidişatı sekteye uğratmak istemeyen yönetimin her iki isme de ikişer yıllık yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor. Öte yandan iki oyuncunun da kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı ücret konusunda yönetime yardımcı olmaya hazır oldukları öğrenildi.



> Çebi mutlu oldu

Gökhan Gönül ile Caner Erkin’in bu tavrından dolayı Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de son derece mutlu olduğu ve iki futbolcunun da kontratlarının uzatılacağı bildirildi. Abdullah Avcı da geçtiğimiz günlerde özellikle Caner Erkin’in performansından çok memnun olduğunu belirterek, sözleşmesi sona erecek futbolcusunun kalmasını istediğini söylemişti. Caner de Kasımpaşa maçı sonrası hocasının kendisine yönelik sözleri hatırlatıldığında “Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu an tek odak noktam devre arasına kadar kalan maçlarda en iyi performansı sergileyip takımımın daha da iyi konuma gelmesine katkı sağlamak. Devre arası geldiğinde yönetimimiz beni görüşmeye çağırırsa oturup konuşuruz” demişti.



Kartal’ın %30’u

Caner Erkin ile Gökhan Gönül bu sezon hücumda takıma büyük destek sağlıyor. Caner Erkin ligde beş asist ve iki gol, Gökhan Gönül ise bir gol ve iki asist üretti. Tecrübeli futbolcular böylelikle bu sezon Beşiktaş’ın ligde attığı gollerin yüzde 30’una direkt olarak katkı sağlamış oldu.



Vida da kalacak!

Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, başarılı futbolcuyla ilgili çıkan ayrılık haberlerine son noktayı koydu. Hırvat futbolcunun İstanbul’da çok mutlu olduğunu söyleyen Avadan “Ayrılması için bir sebep de yok. Vida’nın tek isteği şampiyonluk” dedi.



WOLVERHAMPTON MAÇINI...

Letonyalı yönetecek

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda deplasmanda yarın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Öte yandan siyah-beyazlılar bugün 11.30’da yapacağı antrenman sonrası özel uçakla İngiltere’ye gidecek.