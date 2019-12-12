Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizi sezonunda hareketlilik devam ediyor. Daha önce Savaşçı ve Yasak Elma dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Hercai dizisine katıldı. Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek olan Ahmet Kayakesen'in rolü merak konusu oldu.

SÜRPRİZ BİR KARAKTERİ CANLANDIRACAK

Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı. Mardin'de çekilen Mia Yapım imzalı dizisin kadrosuna Ahmet Kayakesen katıldı.

Kayakesen son olarak Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rolüne hayat vermişti. Ünlü oyuncunun Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

5 Ocak 1984 doğumlu Ammet Kayakesen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise oğlak.

Ahmet Kayakesen 1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Çılgın Dersane dizisi ile kariyerine adım atmıştır ve Kocamın Ailesi dizisi ile ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Şimdilerde ise Hanım Köylü dizisinde yer almaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında rol aldığı Çılgın Dersane 3 filmiyle adım atan Ahmet Kayakesen, 2014 yılında Fox TV'deki Kocamın Ailesi adlı dizide, 2016'da ise Star TV'deki Hanım Köylü dizisinde oynamıştır. Hanım Köylü reytingleri düşük gelince dizi erkenden yayından kaldırıldı.

Oynadığı diziler

2015 - Kocamın Ailesi - (Fatih Saraçlı)

2016 - Hanım Köylü - (Buralı İsmail)

2016 - Aşk Yalanı Sever - (Hayrettin)

2016 - Kertenkele: Yeniden Doğuş - (Murat Komiser, Ay Yıldızlı Adam, Kertenkele)

2017 - Savaşçı - (Üsteğmen Burak Komutan)

2017 - İki Yalancı - (Alp)

2018-2019 - Yasak Elma - (Hakan Kurtuluş)

Oynadığı filmler

2014 - Çılgın Dersane 3 - (Ercü)

2017 - Seni Gidi Seni - (Bülent)

2018 - Koca Bulma Sanatı - (Tibet)

2019 - İstanbul - (Salih)