Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftası sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile teknik direktör Bülent Uygun gerçekleştirdiği görüşme neticesinde ayrılık kararı alındı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 7 müsabakaya çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.