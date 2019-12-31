Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konuk olduğu Chicago Bulls'u 21 sayı farkla mağlup ederek sezonun 30 galibiyetine ulaştı.

Üst üste 3. kez parkeden galip ayrılan Bucks'ta Khris Middleton 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Giannis Antetokounmpo 23 sayı ve 10 ribauntla, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 14 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls'ta Zach LaVine 19, Lauri Markkanen ve Coby White ise 18'er sayıyla mücadele etti.