Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sönmek üzere olan yıldızını eskiden güçlü parlatmaya başlayan Ozan Tufan, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Alanya’da futbolu hatırlayan Ozan “Hem başkan hem de Sergen Hoca, ‘Biz Ozan’ı Fenerbahçe’ye kazandırmak için almıştık’ dedi. Önemli olan buydu. Tabii ki bununla yetinmeyeceğim. Sergen Hoca’yla telefonda görüşüyorum. Bana uyarıları oluyor. Ben de dikkate alıyorum” dedi. Performansıyla ilgili olarak, “İnanlar vardı, inanmayanlar vardı” vurgusu yapan 24 yaşındaki yıldız “Önemli olan benim kendime olan inancımdı. Ben kendime inandım, bana inananları da mahcup etmedim. Allah sakatlık vermezse daha iyi olacağımın da garantisini veriyorum” ifadesinde bulundu.

29’uncu vurguya dikkat!

Önceliğinin her zaman Fenerbahçe olduğunun altını çizen Ozan Tufan “Sözleşmem sene sonunda bittiği için devre arasında başka bir kulüple anlaşabilirdim. Ama böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Kulübüme bir borcum var. Amacım, bana verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapmak ve Fenerbahçe’yi 29. şampiyonluğuna kavuşturmak. Hoca’mıza ve Başkan’ımıza verdiğim söz var. Asıl görevim bunları yerine getirmek. Sözleşmeyi imzaladık, sonrasını ilerleyen zamanlarda göreceğiz” diye konuştu. Bu sezon orta sahanın dışında sağ açık ve sağ bek de görev almasına da değinen Ozan “Kendimi orta sahada daha iyi hissediyorum. Ama bir mevkide eksiklik varsa orada da seve seve oynarım. Takım da bunu yapan tek kişi de ben değilim. Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanması” dedi.

EURO 2020...

Şansımız çok yüksek

∂ Millî takımın EURO2020’ye katılmasına değinen Ozan “Son dünya şampiyonunu içerde yenip dışarda berabere kalarak bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık. Eskiye oranla şansımız daha yüksek” sözleriyle umut verdi.

GUSTAVO-EMRE...

İkisi de büyük oyuncu

Orta alanda bazen Emre bazen de Gustavo’yla görev yapan Ozan Tufan “Birbirinden ayrı özellikleri olan çok tecrübeli isimler. Burada tercih hocamızın. Ama ben ikisiyle de oynamaktan keyif alıyorum” açıklamasında bulundu.