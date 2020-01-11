Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de bekleneni veremedi.

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı.

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Ocak'ta yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı. Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Babel resmen Ajax'a kiralandı. Sakat Luyindama'nın sözleşmesini donduracak Galatasaray'da tedavisi devam eden Andone, kadro dışı Nzonzi ve Club Brugge'ün geri göndermek istediği Diagne'nin durumları ise belirsizliğini koruyor. Mariano ve Nagatomo ise sözleşme feshi için masada.

Galatasaray'da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'den olay bir karar geldi. Yeni sezon öncesi takıma Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan Galatasaray'da ayrılık bir ayrılık yakın.

Yabancı sayısı fazla olan Galatasaray'da bu yüzden bir sürpriz ayrılık gerçekleşebilir. Yeni transfer Jesse Sekidika'nın büyük olasılıkla sezonun ikinci yarısını kiralık olarak başka takımda geçireceği öğrenildi.

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan Jesse'nin 4 günlük Antalya kampında göstereceği performans yakından takip edilecek. 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız adayını transfer tahtasını açması halinde eski kulübü Eskişehirspor geri istiyor.