Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Nusr-Et'te yediği altın kaplamalı biftek sebebiyle yerden yere vuruldu.

19 yaşındaki futbolcu, tatil için gittiği Dubai'de yediği yemeğin bedelini hiç tahmin edemediği kadar ağır ödedi. Tatili boyunca birbirinden renkli anları takipçileriyle paylaşan Jadon Sancho'nun son durağı dünyaca ünlü Nusr-Et oldu.

Nusr-Et'te meşhur altın biftek yiyen Jadon Sancho, yemeğin fiyatı ve lüks yaşantısı sebebiyle Alman basını tarafından sert şekilde eleştirildi. Alman BILD gazetesi, genç futbolcunun altın biftek için yaklaşık 2 bin TL ödemesini 'itibarını mahvetti' başlığıyla manşete taşıdı.