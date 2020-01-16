Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VAR sisteminin başlamasıyla birlikte ofsayt kararları daha çok tartışılmaya başlandı. Milimetrik çizgilerin gol kararlarını iptal etmesi, büyük tartışmalara neden oldu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tüm bu ofsayt tartışmalarının önüne geçmek için yeni bir döneme geçmeyi düşünüyor. Topun ayağa temas ettiği anın yanlış belirlendiği, çizginin yamuk çekildiği ve hatta tüm bu sürecin gereksiz uzun olduğu en çok şikayet edilen konular. IFAB tüm bu tartışmaları "Hawk Eye (Şahin Gözü)" şirketinin sistemiyle sonlandırmayı hedefliyor.

Premier Lig ve Süper Lig başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde milimetrik hesaplamalarla iptal edilen gol kararları 'futbol doğasına aykırı' denilerek eleştirilmişti. Hawk-Eye sistemi ofsaytı otomatik olarak tespit edebilecek. Bu özellik, özellikle tenis maçlarında kullanıyor ve çok yüksek yüzdeli bir başarı oranı sağlıyor. The Times'ın haberine göre bu sistem bu iki farklı statta denenmeye başlandı. Bristol City'nin Ashton Gate ve SPAL'ın Paolo Mazza stadları, Hawk Eye sistemini deneyen ilk stadyumlar oldu.

Bu sistemin çalışması için normalden 12 adet fazla kameranın yerleştirilmesi planlanıyor. Futbolcuların üzerlerinde 11 farklı izleme noktası olacağı ve ayrıca topun hareketinin de rahatlıkla takip edileceği belirtiliyor. Sistem tıpkı Gol Çizgisi Teknolojisi'nde olduğu gibi yardımcı hakemin saatine gelen bir uyarıyla çalışacak.

Şahin Gözü sistemi şimdilik sadece ofsaytlarda geçerli olacak. Ardından penaltılarda kalecilerin çizgiye basıp basmadıklarını kontrol etmede, kararların stadyum ekranına yansıtılmasında ve hatta futbolcuların yorgunlukla birlikte değişen yürüyüş şekillerini tespit etmede kullanılabileceği öngörülüyor.

VAR eleştirilerin ardından Hawk Eye sisteminin futbol dünyasında bir çığır açması bekleniyor.