Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de mücadele eden Altay, ikinci yarı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdürüyor. Kampta açıklamalarda bulunan Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Altay’ın gençlerinin Antalya’nın gözdesi olduğunu söyledi. Töraydın, bu döngünün geçen yıldan itibaren kurulduğunu söyleyerek, "19 yaşındaki stoperimiz Cenk Özkaçar, geçen yıl Karacabey'de 30 maç oynadı. Yeşilova'da oyuncularımız konuşuluyor. Mesut Can Tunalı fiziksel olarak gelişimini tamamladı ancak maç oynaması gerekiyordu ve Derince Belediyespor'a opsiyonu bizde olmak üzere 1,5 yıllığına verdik. Kadir Yazıcı, geçen yıl Düzce'ye gitti ve 30 maç oynadı. Turgutlu'da da 17 maç daha oynaması iyi olacak. Aynı zamanda Cüneyt Hoca da kendisini istiyordu. Bu sayıyı ne kadar artırırsak o kadar iyi" şeklinde konuştu.

"Hakan Demirci için Galatasaray, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor teklif verdi"

Genç oyuncular Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Kutay Yokuşlu, Kazımcan Karataş, Ömer, Okan Efe, Oğuz Erk’in iyi performans sergilediği belirten Töraydın, "Bunlar bir, bir buçuk yıl sonra A takıma girecek futbolcularımız. Altyapısı kuvvetli ekiplerle yarışıyoruz. Milli oyuncu sayımız 6'yı buldu. Cenk Özkaçar, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Hakan Demirci, Al Hassan, bunlar hep planlı programlı işler. Hepsinin talibi var. Süper Lig'e çıkarsak bu sayı daha da artacaktır. Hakan Demirci için Malatyaspor, Trabzonspor, Galatasaray teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hakan Demirci, Türkiye Kupasında 3, TFF 1. Lig’de ise 2 maç olmak üzere toplamda 5 maçta forma giydi. Genç oyuncu ayrıca, Altay'ın Antalya kampında hazırlık maçında karşılaştığı Galatasaray maçında da forma giymişti.