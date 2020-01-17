Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Attığı imza sonrası kulüp televizyonuna konuşan Babacan, "2,5 yıl daha buradayım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'da olmak gerçekten büyük bir onur, gurur. Ben de bu iki yıl boyunca elimden geleni, önceki yıllarda olduğu gibi yapacağım. İnşallah bu formaya layık olmaya çalışacağım" dedi