Murad Tamer - Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin birer birer kazandığı haftada hem Beşiktaş, hem de lider Sivasspor için dünkü karşılaşma çok daha kritik hâle gelmişti. Kara Kartal'ın zirveyle aradaki puan farkını dörde çekmek için mutlak kazanması gerekirken, Yiğidolar ise ilk yarıdaki başarılı performansıyla yakaladığı avantajı sürdürmek için çıktı sahaya. Andrade ve Mert Hakan Yandaş gibi iki önemli oyuncusundan mahrum olan misafir ekip maça golle başladı. Erdoğan Yeşilyurt'un 7. dakikada kullandığı serbest vuruşta Karius hata yapınca top ağlarla buluştu: 0-1... Siyah-beyazlılar eşitliği 33'te sağladı. Burak Yılmaz'ın serbest vuruşta çektiği şut kaleciden döndü, Ljajic kafayla tamamladı: 1-1. Sivasspor tekrar öne geçmekte gecikmedi. Fatih Aksoy'un ara pası ile topla buluşan Yatabare karşı karşıya pozisyonda affetmedi ve devrenin skorunu belirledi: 1-2.



> Yiğido'nun inadı

İkinci yarıya her iki takımın da teknik direktörü değişiklik yapmadan başladı. Beşiktaş dakika 62'de eşitlik sayısına çok yaklaştı. Caner'in soldan gelen ortasını Samassa yumrukladı, dönen topu Ljajic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yine Sivasspor'un kalecisinde kaldı. Sivasspor'da Uğur Çiftçi 67'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Abdullah Avcı rakip bir kişi eksik kalınca hamlesini yaptı ve golü bulmak için 72'de stoper Roco'yu çıkarıp oyuna Umut Nayir'i aldı. Özellikle son 10 dakikada Beşiktaş'ın amansız bir baskısı vardı. Sivasspor on kişiyle gelen bütün atakları savuşturmayı başardı. Yiğidolar, Vodafone Park'tan altın değerinde üç puanla ayrılarak zirvede yerini sağlamlaştırırken, Beşiktaş'ın ise zirveyle arasındaki fark henüz 18. hafta 10 puana çıktı.



TARAFTAR ISLIKLADI

Karius'tan yine hata

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, Erdoğan'ın frikik golünde hata yaptı, topu kaçırdı, takımını geri düşürdü. Alman file bekçisi daha sonra top kendisine her geldiğinde tribünlerce ıslıklandı. Futbolcunun morali hayli bozuldu.



SERGEN DE YAPMIŞTI

Evlatlarından çok çekti

Bu sezon ligde iç sahada iki maçını kaybeden Beşiktaş eski oyuncularından çok çekti. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Malatya'ya 2-0 yenilen Kartal, dün de Rıza Çalımbay'ın takımı Sivas'a boyun eğdi. Sivas ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.



GÖNÜL: TAKIM AKSADI

Kartal havlu atmaz

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, "Liderle farkı eritmek istedik ama sadece istemek yetmiyor. Takım olarak aynı hareket etmek gerekiyor, bu aksadı. Beşiktaş havlu atmaz, her şeyi yapacağız" dedi.



ELNENY İLE TARTIŞTI

Fatih Aksoy'a büyük tepki

Beşiktaş'tan Sivas'a kiralık giden Fatih Aksoy, Elneny ile tartışma yaşayınca taraftardan tepki aldı. Fatih, "Beşiktaş altyapısında ilk öğrendiğim şey, taşıdığın formayı en iyi şekilde terletmek. Taraftar yabancı oyuncuyu seviyor" dedi.