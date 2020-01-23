Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında 3. ligden Badalona ile deplasmanda karşılaşan Granada'da İsmail Köybaşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında, Fenerbahçe'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Roberto Soldado'nun kafa vuruşuyla verdiği asistte topla buluşan Köybaşı, attığı golle Granada'yı 1-0 öne geçirdi.

36. DAKİKADA SAKATLANDI

Maçın 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sakatlığından oyuna devam edemeyen Köybaşı, Antonio Puertas ile değiştirildi.

Granada'da ilk sezonunu geçiren ve lig maçlarında yedek bekletilen Köybaşı, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü attı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında, Maxime Gonalons (Dk. 102) ve Carlos Fernandez (Dk. 110) ile goller bulan Granada, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adına yazdırdı.

BARCELONA UZATMADA GÜLDÜ

Öte yandan Kral Kupası 3. turunda oynanan diğer maçlarda, deplasmanda 3. lig takımı İbiza'yı uzatma dakikalarının oynandığı 90+5'te Antoine Griezmann'ın attığı golle 2-1 yenen Barcelona ve diğer bir 3. lig takımı Unionistas Salamanca'yı 3-1 yenen Real Madrid de kupada son 16'ya kaldı.

Teknik direktör Sergio Gonzalez'in tercihiyle dinlendirilen Enes Ünal ve Sergi Guardiola'dan yoksun olan Valladolid ise 2. lig takımlarından Tenerife'ye deplasmanda 2-1 yenilerek kupaya veda etti.