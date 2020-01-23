DENİZLİSPOR 2-0 TRABZONSPOR 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

(İkinci yarı oynanıyor...)

14' Estupinan
23' Recep Niyaz

İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth