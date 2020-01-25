Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cedi Osman'dan depremzedelere destek
25.01.2020 - 19:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : cedi osman,elazığ,deprem,
677337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/677337.aspx
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Hatayspor
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11
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11
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