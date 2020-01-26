Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan transferi nedeniyle karşı karşıya gelen ve birbirlerini basın önünde açıkça eleştiren başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki söz düellosunda son hamle Cengiz’den geldi... Önceki gün basın toplantısı düzenleyen Cengiz’in en dikkat çekici ifadelerinden biri, kendisinin 5 Ocak’ta Sözcü gazetesinde yayımlanan röportajında söylediği “Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Hocamız bizimle aynı fikirde” şeklindeki açıklamasını “Ben olsam o ifadeyi kullanmazdım” diye eleştiren Terim’e, “Hoca onu dediği gün Floryada’ydım. Keşke gelip ne konuşmam gerektiğini bana söyleseydi. Biz Bizans içinde olmadık” cevabını vermesiydi. İşte bu sözlerin perde arkası, Cengiz-Terim gerilimini başlatan olay oldu..

AYNI YERDEYDİLER

Tarih 5 Ocak Pazar... Terim’in uzun süredir istediği Henry Onyekuru Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeydi. Başkan Mustafa Cengiz bu transferde son imzaları atmak için tesislere gitmişti. Yönetim kurulu odasında imzalar atıldı, transfer resmiyete döküldü. Cengiz yaklaşık 1 saat tesislerde kaldıktan sonra, takımın antrenmanı başlamadan tesislerden ayrıldı. Bu sırada Terim de Florya’daydı. Ancak tecrübeli teknik adam, başkan Cengiz’in orada olduğunu bilmesine rağmen yönetim kurulu odasına hiç uğramadı. Daha sonra antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, Arda ile alakalı ‘Planlamamızda yok. Hoca ile aynı fikirdeyiz’ diyen Cengiz’i kameralar önünde açık açık eleştirdi...

Albayrak hasta olmasına rağmen neden apar topar Konya'ya gitti?

Cuma günü yaşananlardan sonra G.Saray’da herkesin merak ettiği soru şuydu: Konya deplasmanında yönetimden kimse olacak mı? Aslında dün Konya’ya giden takım uçağında yönetimden kimse olmayacaktı. Başkan Mustafa Cengiz zaten maç günü gidip geliyordu. Deplasmanlarda kafile başkanlığını üstlenen Abdurrahim Albayrak ise ağır gripti. Rahatsızlığı nedeniyle Konya’ya maç günü gidip gelmeyi planlıyordu. Kafile listesi geldiğinde yönetimden kimsenin olmadığı görüldü. Son yaşananlar nedeniyle Albayrak’ın hastalığını kimse dikkate almayacak ve, “Uçakta yönetimden kimse yoktu” başlıklı haberlerde yönetim ile Terim arasındaki iplerin koptuğu ifade edilecekti. Albayrak işte bu spekülasyonları önlemek için dün ani bir kararla, yönetici Mahmut Recevik’i de yanına alarak takımla birlikte Konya’ya gitti.

O istifaların Arda ile ilgisi yok

Şimdi gelelim başlıktaki konumuza... Mustafa Cengiz’in son basın açıklamasında dikkat çeken detaylardan biri de, 33 dakika süren toplantıda Fatih Terim’in adını bir kez dahi anmamış olmasıydı. Terim’den bahsederken, ‘sayın teknik direktörümüz’ demeyi tercih etti. Cengiz’in bu şekilde konuşmasının sebebi şu: Fatih Terim, Mustafa Cengiz’in 2 yıllık başkanlığı süresince adını hiç zikretmedi. Hep, ‘sayın başkan’ ya da ‘başkan’ ifadelerini kullandı. İşte bu nedenle Cengiz de ‘başkanlık makamının saygınlığını koruma’ düşüncesiyle Terim’e aynı şekilde karşılık verip adını anmadı.

Şimdi ne olacak?

Mustafa Cengiz 33 dakikalık toplantıda ismini zikretmediği Fatih Terim’e net biçimde ‘bu kulübün başkanı benim, artık bu konu kapansın’ mesajı verdi. Ancak bu konunun kapanıp kapanmadığını bugün Konyaspor maçının bitiş düdüğünden sonra göreceğiz! Taraflar, ‘Sadece Galatasaray’ düşüncesiyle hareket ederse gerilim askıya alınacak ve konu kapanacak. Ancak Terim maç sonrası düzenlenecek basın toplantısında yine son bir aylık süreçte yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparsa, gerilim devam eder. Böyle bir durumda en çok zararı da hiç şüphe yok ki Galatasaray görür.