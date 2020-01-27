Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de Acun Ilıcalı'nın başlattığı Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyasına Beşiktaşlı futbolcular da katıldı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI, 300 BİN LİRA BAĞIŞI AÇIKLADI

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.

ACUN ILICALI TEŞEKKÜR ETTİ

Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.