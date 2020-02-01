Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Anadolu Efes fırtınası devam ediyor. Belgrad deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşan temsilcimiz salondan 85-78 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Lacivert-beyazlılar maçta hiç geriye düşmezken bir ara farkı 24 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes maça 11-0'lık seriyle başladı. Kızılyıldız boyalı alanda etkili olmaya çalışsa da Ergin Ataman'ın ekibi ilk çeyreği 24-16 önde bitirdi. İkinci bölümde savunmada doğru zamanda kapanan Efes, on üçlük isabeti buldu ve soyunma odasına 50-31'le üstün girdi.

Fark 6’ya indi

Üçüncü çeyrekte farkı 24 sayıya çıkaran Efes, periyodun sonuna doğru rakibinin 9-2'lik serisini engelleyemedi. Final bölümüne 72-58 önde başlayan temsilcimiz son 06:44 kala 17 sayı farkla öndeydi ama bu andan itibaren konsantrasyon kaybı başladı. Rakibin 9-0'lık seri bulmasından sonra bitime 65 saniye kala fark 6 sayıya kadar indi. Kalan sürede daha fazla hata yapmayan Anadolu Efes maçı da 85-78'lik skorla kazandı. Lacivert-beyazlılar gelecek hafta en yakın takipçisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

KOBE ANILDI

Maçın başında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant anıldı. Efes'te Shane Larkin, Kobe'nin forma numarası olan 24 kadar sayı üretti.