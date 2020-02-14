Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
Sörloth'un cezası 1 maça indirildi
14.02.2020 - 20:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
Etiketler : trabzonspor,
681400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681400.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
2
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
3
Başakşehir
21
11
7
3
18
40
4
Alanyaspor
21
11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
21
11
3
7
7
36
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
21
2
6
13
-33
12
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
07.02.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Ankaragücü
08.02.2020 14:00
Konyaspor 0 - 0 Denizlispor
08.02.2020 17:00
Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor
08.02.2020 17:00
Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.02.2020 20:00
Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor
09.02.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
09.02.2020 16:00
Sivasspor 1 - 1 Başakşehir
09.02.2020 19:00
Kasimpaşa 0 - 3 Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
29
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
21
8
5
8
-3
29
9
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
11
Ümraniye
21
8
4
9
-2
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
21
5
8
8
-6
23
15
Osmanlıspor
21
5
5
11
-10
17
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
21
7
4
10
-3
16
18
Boluspor
21
2
9
10
-12
15
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
07.02.2020 19:00
Karagümrük 1 - 1 Hatayspor
08.02.2020 14:00
Giresunspor - Istanbulspor
08.02.2020 16:30
Eskişehirspor 3 - 0 Altinordu
08.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 1 Adanaspor
09.02.2020 14:00
ümraniyespor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
09.02.2020 16:30
Osmanlispor 2 - 4 Bursaspor
09.02.2020 19:00
Altay 2 - 1 Boluspor
10.02.2020 14:00
Erzurumspor 1 - 0 Keçiörengücü
10.02.2020 19:00
Akhisarspor 2 - 2 Menemenspor