Bordo-mavililerin dilinin ucunda şampiyonluk şarkıları var ama henüz tam olarak seslendirilemiyor. Çünkü bordo-mavililerde yönetimden malzemecisine kadar herkes her hafta oynanacak maçlara tek tek bakarak hadiseye temkinli yaklaşıyor. Oyuncuların erkenden havaya girip rehavete kapılmasından endişe duyuyor. Fikstüre bakıldığında da şifrenin iç sahadan ziyade deplasman (DPLSMN) maçlarında olduğu net bir şekilde görülüyor. Karadeniz ekibinin önünde 13 maç var ve bunlardan sekizi dış sahada, beşi ise evinde. Deplasmandaki maçların Beşiktaş, Galatasaray ve Alanya gibi ekiplerle olması zorluk derecesini katlıyor.
> 18 puan topladı
Trabzonspor’a psikolojik manada güç veren olay ise bu sezonki deplasman karnesi. Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı dokuz dış saha maçının sadece birinde mağlup oldu. O da Sivasspor maçı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan 2-1’lik o maçtan sonra yenilgi yüzü görülmedi. Bordo-mavililer, dokuz dış saha maçında beş galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyetle 18 puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip oldu. Ligde cumartesi günü Beşiktaş ile İstanbul’da oynanacak maç yol haritası bakımından önemli bir veri oluşturacak. (Not: Trabzonspor’un 19. haftadaki Yeni Malatyaspor’un deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatalım).
DEPLASMAN MAÇLARI
HAFTA RAKİP
Beş eksikle Kartal provası
Trabzonspor’un dünkü idmanına kart cezalısı Obi Mikel ile ayak parmağında ödem bulunan Sturridge ve MR çektiren Nwakaeme katılmadı. Sivas maçı öncesi sakatlanan Hosseini’nin sahalara dönmesinin 2-3 haftayı bulacağı açıklanırken, kontrol amaçlı riske edilmeyen Ndiaye, takımdan ayrı çalıştı.
FORMA ONUN...
Parmak, bir adım önde
∂ Bordo-mavililerde Obi Mikel cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli ismin yerinde ise hem hücum yönü hem de savunması etkili olan Abdülkadir Parmak forma giyecek. Hüseyin Çimşir; Sosa, Ndiaye ve Parmak üçlüsü ile güçlü bir orta saha kurup rakibe rahat oyun fırsatı tanımayacak.