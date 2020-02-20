Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin dilinin ucunda şampiyonluk şarkıları var ama henüz tam olarak seslendirilemiyor. Çünkü bordo-mavililerde yönetimden malzemecisine kadar herkes her hafta oynanacak maçlara tek tek bakarak hadiseye temkinli yaklaşıyor. Oyuncuların erkenden havaya girip rehavete kapılmasından endişe duyuyor. Fikstüre bakıldığında da şifrenin iç sahadan ziyade deplasman (DPLSMN) maçlarında olduğu net bir şekilde görülüyor. Karadeniz ekibinin önünde 13 maç var ve bunlardan sekizi dış sahada, beşi ise evinde. Deplasmandaki maçların Beşiktaş, Galatasaray ve Alanya gibi ekiplerle olması zorluk derecesini katlıyor.



> 18 puan topladı

Trabzonspor’a psikolojik manada güç veren olay ise bu sezonki deplasman karnesi. Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı dokuz dış saha maçının sadece birinde mağlup oldu. O da Sivasspor maçı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan 2-1’lik o maçtan sonra yenilgi yüzü görülmedi. Bordo-mavililer, dokuz dış saha maçında beş galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyetle 18 puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip oldu. Ligde cumartesi günü Beşiktaş ile İstanbul’da oynanacak maç yol haritası bakımından önemli bir veri oluşturacak. (Not: Trabzonspor’un 19. haftadaki Yeni Malatyaspor’un deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatalım).



DEPLASMAN MAÇLARI

HAFTA RAKİP

19 Y. Malatya (Ert.)

23 Beşiktaş

25 Gaziantep

27 Göztepe

28 Alanya

30 Galatasaray

32 Denizlispor