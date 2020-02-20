Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Biz UEFA'da olan görüşmelerimizde de Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını ve cumhuriyetle birlikte büyüdüğünü, tüm spor faaliyetlerinde bulunduğunu anlattık"

"Üç büyük kulüp sadece Galatasaray FK, Fenerbahçe FK değiliz biz. Spor kulübüyüz. Aklınıza gelecek tüm dallarda her iki cinse eşit yaklaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bizi seçmesinden dolayı rakiplerimize saygısızlık etmeden onur duyuyoruz"

ALİ KOÇ'UN BASIN TOPLANTISINA CEVAP

"Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor."

"Ben iki saati dinlediğimde aklımda yalnızca şu kaldı; 'Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım' şeklinde bir şey hissettim. Olay Moskova'da geçmiyor, pazar günü bir maçta geçiyor."

"TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz."

KULÜPLER BİRLİĞİ SÖZLERİ

"Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler, ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız."

"Bunları yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. 'Hakemler de insandır' bu söyleme olduğu gibi katılıyorum ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız."

"HAKEMLERDEN CESARET İSTİYORUM"

"Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal. Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz."

DERBİDE KADIKÖY'DE OLACAK

"Ben 2 yıldır Kadıköy'e gidiyorum, karşılandığımı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir."

"Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk."

"Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli."

"Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok."

"Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın."

"Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım."