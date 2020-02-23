Karşılaşma sonrası konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ankara derbisine yakışan bir maç olduğunu belirterek, “Bir derbi maçı oynadık, Ankara derbisine yakışan bir şekilde maç oldu iyi maç oldu. Öncelikle her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Tehlikeli bir takıma karşı maç yaptık. Bütün hafta boyunca da aslında rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız diye bunu düşündük, bunu çalıştık ama aynı zamanda da kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynayacağımız için kontrollü ama hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün zaman zaman pozisyonlar yakaladık değerlendiremedik. Rakibimiz de yakaladığı kontra ataklarla etkili tarafıyla pozisyonlar buldu atamadı. Ama güzel bir golle, Halil İbrahim’in iyi ortası, Sio’nun da doğru zamanda doğru yerde iyi bir vuruşuyla maçı kazandık. Tebrik ediyorum oyuncularım şimdi önümüzde Galatasaray maçı var ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Aşağıdan biraz uzaklaştık gibi gözükse de lig hala devam ediyor. O yüzden kontrolü, dikkati, konsantrasyonu bozmadan önümüzdeki maçları da en iyi şekilde oynayıp yukarılara çıkmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunda da başarılı oluruz” şeklinde konuştu.
Hamza Hamzaoğlu:"Ankara derbisine yakışan bir maç oldu"
23.02.2020 - 19:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Ankara derbisine yakışan bir şekilde maç oldu" dedi.
Etiketler : hamza hamzaoğlu,ankaragücü,gençlerbirliği,
683501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
2
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
11
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
12
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
13
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
14
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
6
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
7
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
8
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
9
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
10
Altay
22
8
7
7
2
31
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor 0 - 2 Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay - Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor - Boluspor