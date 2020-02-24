Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Cengiz Semercioğlu, dev derbiyi Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın locasından izledi. Maç boyunca ve maçın ardından Acun ile bir söyleşi de gerçekleştiren Semercioğlu, Acun'a "Sence hayal kırıklığı oluşturan futbolcu kimdi?" diye sordu. Acun, "Jailson" yanıtını verdi ve ekledi: Kendisinden bir ricam var.Bir an önce Fenerbahçe'den gitsin. Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe'den bir an önce ayrılarak gösterirse ona minnettar olacağım!

Semercioğlu ile Acun Ilıcalı arasında gerçekleşen söyleşi şu şekilde:

-Sana göre nasıl bir maç oldu? Ben ilk yarı Galatasaray'ı çok beğendim. Zaten maçın ilk 10 dakikasındaki futboluyla Fenerbahçe'den daha üstün oynayacağını belli etti. Ama uzun bir süre golü bulamadılar. Maçta aslında sürekli olarak her şey ters gitti. Galatasaray iyi oynadı, oyunu domine etti ama golü Fenerbahçe attı. Sonra Fenerbahçe oyunu eşitledi, tam fiziksel üstünlüğü ele geçirdi derken, Galatasaray golleri attı.

Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet serisinin sonlanması için ne diyeceksin?

Sonuçta hiçbirimiz ölümsüz değiliz. Bu tip galibiyetler de mağlubiyetler de sonsuza dek sürmez. Tabii ki bir yerde bazı şeyler değişebilir. Bugün de öyle oldu.

ACUN'UN JAILSON'DAN RİCASI

Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklığı oluşturan oyuncu hangisiydi?

Burada bizim için en büyük hayal kırıklığı Jailson'dur. Kendisi iyi niyetli bir arkadaşımız olabilir ama ondan tek ricam bir an önce Fenerbahçe'den gitsin. Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe'den bir an önce ayrılarak gösterirse ona minnettar olacağım!

Galatasaray'ın penaltısı, doğru muydu?

Kesinlikle penaltı olduğu düşüncesinde değilim.

Peki hakemin genel performansı nasıldı?

Hakemin kararlarını genelde hatalı buldum. Özellikle inisiyatif alırken büyük hatalar yaptı. G.Saray mağlupken G.Saray lehine, F.Bahçe mağlupken de F.Bahçe lehine inisiyatif kullandı. Bu tip hakemler için 'gömlek büyük geldi' terimini kullanırım. Hakem, mağdurun yanında olmaya çalıştı maşallah ama bunun yeri futbol sahası değil. Yere düşen takımları desteklemek hakemlerin görevi değil.

Beni tekrar locana davet edecek misin?

Tabii ki davet edeceğim. Her zaman misafirimsin. Futbol, bizim beraber olmamızı sağlayan bir etken olmalı. Galatasaray'ın stadına gittiğimde beni çok güzel ağırladılar. Futbolun, bölen değil, birleştiren etken olmasını diliyorum. Keşke hepimiz beraber maç seyredip böyle maç kritikleri yapabilsek. Buradaki olayın nefret ve kine dönmesine anlam veremiyorum.

KISITLI KADRODA 3 EKSİK FAZLA OLDU

Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun olmaması Fenerbahçe'yi nasıl etkiledi?

Zaten kısıtlı bir kadrosu olan Fenerbahçe'de bir de Rodrigues, Emre ve Gustavo yoktu. Bu oyuncuların oynadığı yerler Fenerbahçe için önemli yerler. Kadronuz zengin olduğu zaman onların yokluğunu kaldırabilirsiniz ama böyle bir kadroda mümkün değil.

Galatasaray hak etti mi peki?

Galatasaray'ı tebrik etmek lazım, sonuç olarak onlar için zor olan bir deplasmanda kendilerine güvenerek oynadılar. Fenerbahçe o kadar kötüydü ki, Onyekuru'ya bile gol attırdı! O golde defansta kimse yoktu. Maçın sonlarıydı ve takımlar 10'a 10 kalmıştı.

Son olarak bir mesajın var mı?

Bu tip maçlarda futbolun güzel yanını yaşamak lazım. Bugün biz üzüleceğiz, Galatasaraylılar sevinecek. Yarın biz sevineceğiz, Galatasaraylılar üzülecek. Bu işin bizim hayatımızdaki rolünün eğlence olması lazım. Ama bana bugün eğlendin mi diye sorarsan, tabii ki eğlenmedim!