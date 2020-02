Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbiyi Galatasaray kazandı ama detaylarında kuşkusuz Henry Onyekuru’nun payı çok ama çok fazlaydı. Sezonun ilk yarısında kolu kanadı kırık Aslan, aylarca devre arasının gelmesini ve Onyekuru’nun da yeniden kadroya katılmasını bekledi. Monaco’da psikolojik bunalıma giren ve sarı-kırmızılı takıma dönmek için can atan Nijeryalı isim geldi gelmesine ama bu defa da ülkesinden sıtma mikrobuyla döndü. Ve o Onyekuru, 10 güne yakın hastanede yattı, gözlem altında tutuldu ve bu rahatsızlığından yaklaşık 20 gün sonra Kadıköy’de muthiş bir futbola imzasını attı...



> Parayla ölçülemez!

İlk yarıda iki fırsatı değerlendiremeyen Henry, ikinci yarıda da iki gollük pozisyonu harcadı. Ama gününde olmayan o isim yine talebayı değiştiren olarak kayıtlara geçti. Falcao’nun golünde takımına penaltı kazandırdı, ardından da kendi yarı sahasından çıktığı topla ilerleyip golünü yazdı. Yarım sezon için Monaco’ya ödenen 750 bin avro ile kendisine verilecek 650 bin avroluk ücreti derbide fazlasıyla çıkardı. Çünkü 20 yıldır başarılamayanın şanssızlığın sona erdirilmesi Galatasaray camiası adına milyon avrolardan çok daha değerli ve manalı görünüyordu.



FERNANDO MUSLERA KLASİĞİ

Az ama öz kurtarışlar

∂ Futbolda atan ile tutanın önemi her maçta görülüyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında da bu test edildi onaylandı. Cimbom atan kısmında nokta atışları yapamadı belki ama tutan kısmında Fernando Muslera gerçeği değişmedi. Fatih Terim’in herkesten önce on bire yazdığı Uruguaylı eldiven toplam üç kurtarış yaptı ama özellikle Mehmet Ekici’nin vuruşunu çıkarması çok kritikti. Penaltıda topu ağlarında görse de genel anlamdaki duruşu, takımına ve camiasına güven vermeye devam etti. Muslera da hocası gibi “8 de kapanır 18’de kapanır” düşüncesine inanan ve bunu geçen sezon başardıklarını vurgulayan isimlerdendi.



HENRY DERBİSİ!

Süre: 89

Gol: 1

İsabetli şut: 4

İsabetsiz şut: 2

Pas: 7

Pas isabeti: % 71

Kazandığı ikili mücadele: 5

Kaybettiği ikili mücadele: 4