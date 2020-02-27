Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçında ve Gaziantep FK'nin de Gençlerbirliği maçında kural hatası yapıldığı şeklindeki itirazlarını reddetti.

Kuruldan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın, TFF yönetim kurulu tarafından 13 Şubat'ta alınan, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönündeki karara itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığından Beşiktaş'ın itirazının oybirliği ile reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Gaziantep FK'nin de ligin aynı haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın da oybirliği ile reddedildiği ifade edildi.