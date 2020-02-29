Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın 20 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenmesinin yankıları devam ediyor. PFDK’nın derbi sonrası verdiği cezalar sonrası sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz kararları eleştirdi. Hatırlanacağı üzere derbide gergin anlar yaşanmış ve bunun neticesinde Fenerbahçe’den teknik direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç, Galatasaray’dan ise Belhanda kırmızı kart görmüştü. PFDK Yanal ve Deniz’e birer maç, derbi sonrası yaptığı açıklamaları sebebiyle Ozan Tufan’a da sadece para cezası kesmişti. Bu cezalara Başkan Cengiz tepki gösterdi. Verilen cezaların adaletsiz olduğunu belirten Cengiz “Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca kişi zapt edemedi. Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük” diye konuştu.

> Şaşkın ve öfkeliyiz

“Rakibimize ceza verilsin isteğinde değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun” diyen Başkan Cengiz “230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL’ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfkeyle karşılıyoruz. Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin” çıkışında bulundu. Cengiz şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da “Galatasaray, adının olduğu her yerde şampiyonluğun en büyük adayıdır” değerlendirmesini yaptı.

TARİH BELLİ OLDU

Kritik kongre

∂ Galatasaray’da yıllık olağan genel kurulun tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı camia 28 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da genel kurul düzenleyecek. Kongrenin ana gündem maddesi Mustafa Cengiz ve yönetimin mali ve idari yönden ayrı ayrı oylanması olacak.

SİVAS’A YETİŞTİRİLECEK

Lemina teyakkuzu

∂ Bu sezon ortaya koyduğu performansla Galatasaray’ın vazgeçilmezi hâline gelen Lemina’nın iyileşmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Gençlerbirliği maçında riske atılmayacak olan Gabonlu orta sahanın Sivas maçında sahaya çıkabilmesi bekleniyor.

Aman dikkat!

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, derbi zaferi sarhoşluğunu üzerlerinden atmaları gerektiğini söylerken “Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Rakibi sakın hafife almayın” uyarısında bulundu.