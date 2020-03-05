Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta çıkmadık candan ümit kesilmiyor. Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Alanya’dan üç puanla dönülmesi ve Sergen Yalçın yönetimindeki maçlarda takımın pozitif görüntüsü camiayı umutlandırıyor. Ligde zirveyle arasında dokuz puan fark bulunan siyah-beyazlılarda Sergen Hoca kalan maçların hepsini de kazanabileceklerine inanıyor. Ligde zorlu dönemeci geride bıraktıklarını ve son on maçın nispeten daha az zorlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, özellikle önlerindeki iki maça dikkat çekiyor. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kayıpsız geçmeleri hâlinde şampiyonluk hedeflerinin yeniden güçleneceğini ön gören 47 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık bire bir görüşmeler yaptığı oyuncularının da motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.



> Hücumculara uyarı

Sıralamada üstlerinde bulunan rakiplerinin daha stresli olduğunu ve mutlaka düşüşe geçeceklerine inanan Sergen Hoca’nın oyuncularından tek isteği ise basit hata yapmamaları. Ligin şu anda en cesur ve göze hitap eden futbolunu oynayan takımı olduklarını savunan tecrübeli çalıştırıcı “Basit hata yapmadığımız taktirde çıkacağımız maçların hepsinde de favori biz olacağız. Yeter ki söylediklerimi iyi uygulayın” dedi. Özellikle hücum oyuncularını uyaran Yalçın, “Bir gol yesek de daha fazlasını atabilecek güçte bir takımız. Ben savunma hatalarını çok düşünmem ama gol yollarında çok hata yapma lüksümüz yok. Size nasıl pozisyona girebileceğinizi anlatırım ama topa nasıl vuracağınızı en iyi siz bilirsiniz. İyi çalışın ve eksikliklerinizi giderin” dedi.



Kartal’da iki eksik

Beşiktaş yarın Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı. Kartal’ın hazırlıkları bu akşam yapılacak son idmanla tamamlanacak.



TEMPO TEMPO!

Sergen Yalçın’ın idmanları hem keyifli hem de yorucu geçiyor. Oyuncular çalışmalardan büyük keyif alırken, tecrübeli çalıştırıcı antrenmanlarda sık sık “Tempo tempo” diye bağırarak öğrencilerinin daha hızlı olmasını istiyor.



ŞİMDİ DE VERONA

Ljajic’e yeni talip

∂ Sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Âdem Ljajic’e İtalyan takımlarının ilgisi devam ediyor. Çizme basınında çıkan haberde, Cagliari’nin ardından Serie A ekiplerinden Hellas Verona’nın da 28 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediği iddia edildi.



MİLLÎ TAKIMDAN

Boateng’e sitem

∂ Gana Millî Takım Teknik Direktörü Charles Akonnor, Beşiktaş’ta yeniden eski günlerine dönen Boateng ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akonnor “Gana için tekrar oynamak istediğini düşünmüyorum. Boateng bizimle bağlarını kopardı” diye konuştu.