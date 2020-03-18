Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonunda beklenen oldu ve EURO 2020 bir yıllığına ertelendi. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle dün telekonferans metoduyla 55 ülke federasyonuyla bir toplantı gerçekleştiren UEFA, dev organizasyonun ertelenmesi kararını aldı. Şampiyonanın 2021 yılında 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. Toplantıda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili de kararlar alındı. Ayrıca UEFA, hazırlık maçları dâhil mart ayında oynanması planlanan EURO 2020 Elemeleri Play-off maçlarının da askıya alındığını duyurdu.

Devler Ligi belirsiz

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, “Koronavirüs tehdidi sona erene kadar” askıya alındı. UEFA, iki organizasyonun başlangıç tarihini Conmebol ile yapacağı görüşmeden sonra açıklayacak. Ancak edinilen bilgilere göre Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran, UEFA Avrupa Ligi finali ise 24 Haziran’da oynanacak. 1 yıl ertelenen EURO 2020, UEFA’nin 60. yılı dolayısıyla 12 farklı ülkede yapılacaktı. Turnuva 12 Haziran 2020’de Roma’da yapılacak Türkiye - İtalya maçıyla başlayıp, 12 Temmuz’da Londra’da yapılacak final ile noktalanacaktı.

CEFERIN’DEN AÇIKLAMA

Başka çaremiz yoktu

∂ UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “EURO 2020’yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi” dedi. Kararın ardından bir açıklama yapan Ceferin “Şu an için bütün olarak futbolu hem oyuncuların hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu sebeple bu erteleme kararını aldık ve 55 ülkenin tamamının da desteğine sahibiz” dedi.