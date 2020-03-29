Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle Türk sporunda ilk yüzleşen Fenerbahçe Beko olmuştu. Sarı-lacivertlilerde dört ismin COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan millî oyuncu, “Büyük ihtimalle bizim sonuçlarımızı Valencia maçının etkilediğini düşünüyoruz” dedi. Mahmutoğlu, “Sezonun en önemli maçlarında sürekli hastalıklarla yüzleştik. Ateşi çıkanlar oldu. Son 1 aya kadar hep bunu yaşıyorduk. Takımdaki herkes son bir ayda sırayla hasta oldu” dedi.

Maske takıp gittik

Valencia’da koronavirüs vakasının görüldüğünü bildiklerini söyleyen Mahmutoğlu “Ama maç sırasında durum o kadar ciddi değildi. İtalya’da maç oynamışlardı. Bunu aramızda konuşmuştuk. Maskeyle uçtuk. Yine de aklımıza gelmiyordu. Neler olacağını çok fazla kestiremiyorduk” açıklamasını yaptı. Maçların ne zaman başlayacağı hakkında bir fikri olmadığını dile getiren Melih Mahmutoğlu, “Görünen o ki, bir ay boyunca hiçbir maç olmayacak. İptal durumunda bazı sıkıntılı süreçler olacak maddi ve manevi yönden” dedi.

Ligin başlaması zor

Evde oturmanın biraz farklı olduğunu söyleyen tecrübeli guard, “Hayatımız hareketli geçiyordu. Şimdi de çalışıyoruz ama tempo çok düşük. Yine de evde oturmamız hijyene dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Mahmutoğlu, salgın sebebiyle herkesin moralinin bozulduğunu belirtirken, “Bütün dünya bunu yaşıyor. Psikolojimiz nasıl olacak bilmiyorum. Ligler oynanmayacak gibi görünüyor. Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Film izliyoruz. Yemek yapmayı öğrendim. Zor bir süreç ama üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.