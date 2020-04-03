Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta bir süredir gizli olarak yürütülen transfer harekâtı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ı kadrosuna katmak istiyor. Yeni Malatyaspor’un sezon başında Serie A ekibi Torino’dan bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun transfer için önemli mesafe kat edildi. Emekliliğe hazırlanan Atiba’nın boşluğunu dolduracak kaliteli bir isim arayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın yönetime Yeni Malatyaspor’da beraber çalıştığı Ganalı için “Atiba gibi çift yönlü oynayabiliyor. Çok kuvvetli ve oyun görüşü de bizim ligin standartlarının üstünde” raporunu verdi.

> Kartal’ı çok istiyor

Sergen Hoca’nın tavsiyesi üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Acquah’ın sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. Yeni Malatyaspor yönetimi de ücretsiz olarak kadrosuna kattığı Ganalı oyuncudan gelir elde etmeyi hedeflediği için satışa sıcak bakıyor. Ancak bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. Bütçeyi düşürmeyi hedefleyen ve yüksek ücretli transferlerden uzak durma kararı alan siyah-beyazlılar, Acquah’yı da düşük bedelle bitirmek istiyor. Görüşmeler devam ederken Ganalı oyuncunun da kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’a gelmeyi çok istediği öğrenildi.

BILD’İN İDDİASI

Karius Hertha’ya doğru

∂ Beşiktaş’ta istenmeyen adam ilan edilen Loris Karius’un yeni adresini Alman basını açıkladı. Bild’in haberine göre Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Karius’u kadrosuna katmak istiyor. Alman kalecinin Beşiktaş’ı alacağını tahsil edemediği için FIFA’ya şikâyet ettiği de haberde yer aldı.

YALÇIN’IN ADAMI

Afriyie Acquah, Yeni Malatyaspor’un başındayken Sergen Yalçın’ın vazgeçilmezlerinden biriydi ve 15 maçta forma giydi. Yeni Malatyaspor’un, Vodafone Park’ta Sergen Yalçın yönetimiyle Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçta Ganalı oyuncu bir golün asistini yapmıştı.