Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne "Gelecek sezon için transferde onu bir numaraya yazın" diyerek baskı yaptığı öğrenildi. Ada basınında çıkan haberlerde ayrıca, İngiliz ekibinin Hırvat stoperi kadrosuna katmak için en az 6 milyon sterlini gözden çıkarmak zorunda olduğu belirtildi. İki yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki savunmacının transferine Beşiktaş yönetimi de sıcak bakıyor.

> Ücreti düşündürüyor

Tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon avro ile takımın en çok kazanan isim olması ve gelecek sezonun bütçesinin ciddi oranda düşmesi için hazırlıkların yapılması sebebiyle Vida'nın elden çıkarılması hedefleniyor. Her ne kadar Hırvat futbolcu yönetimle yaptığı görüşmede yıllık ücretinde indirime gidebileceğini belirtmiş olsa da, satıştan elde edilecek gelir siyah-beyazlı yöneticilere daha cazip geliyor. Ancak bütün dünyadaki global ekonomik kriz sebebiyle satışın gerçekleşmesi hâlinde Domagoj Vida'nın piyasa değerinin altında transfer olması da ihtimaller arasında.

KARANTİNA ZAMANI

Yabancılar yolda

∂ Beşiktaş yönetimi, özel izinle ülkelerine giden yabancı oyuncularını Türkiye'ye çağırdı. Siyah-beyazlı oyuncular Türkiye'ye geldikten sonra aileleriyle birlikte devletin belirlediği merkezlerde karantina sürelerini tamamladıktan sonra takımla sosyal mesafeli antrenmanlara başlayacak.

OZZY'DEN HABER VAR

Uzaklaşmam lazımdı

∂ Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık giden Oğuzhan Özyakup, "Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirim" açıklaması yaptı.