Beşiktaş derbisinden sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024'e yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızı...

Düzenleyen: Songül Soysal 29 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme:

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Hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden İsmail Yüksek ile ilgili Fenerbahçe kulübü önceki gün bir açıklama yapmış ve ayak bileğinde bir kopma tespit edildiğini açıklamıştı. Peki 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ön görülen Yüksek, EURO 2024'e yetişecek mi? İşte o sorunun cevabı.