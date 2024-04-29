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Beşiktaş derbisinden sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024'e yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızı...

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Beşiktaş derbisinden sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024&#039;e yetişecek mi? Fenerbahçe&#039;nin yıldızı...

Spor Haberleri

Hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden İsmail Yüksek ile ilgili Fenerbahçe kulübü önceki gün bir açıklama yapmış ve ayak bileğinde bir kopma tespit edildiğini açıklamıştı. Peki 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ön görülen Yüksek, EURO 2024'e yetişecek mi? İşte o sorunun cevabı.

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kötü bir sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu merak ediliyor. 

Önceki gün Fenerbahçe'den yapılan açıklamada oyuncunun ayak bileği bağında kopma tespit edildiği belirtilmişti. 4-6 hafta uzak kalması beklenen İsmail Yüksek, Süper Lig'in kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinden sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024'e yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızı... - 1. Resim

EURO 2024'TE FORMA GİYECEK Mİ?

İsmail Yüksek'in 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024'te forma giyip, giymeyeceği merak konusu. Sabah'ın haberine göre; Yüksek'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi mucize. 

Haberde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Düzenleyen:  - Spor
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