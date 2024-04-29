Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası patladı! Başkan adayı olup olmayacağı merak ediliyordu ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım, Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi sürpriz bir hamle yapabilir.

Fenerbahçe'de gözler bir yanda Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, bir yandan da Haziran ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda. 27 Nisan Cumartesi günü Şekip Mosturoğlu'nun divan kurulu başkanı olmasıyla sonuçlanan Seçimli Yüksek Divan Kurulu'na katılan ve adı yeniden Fenerbahçe Başkanlığıyla anılan Aziz Yıldırım'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ALİ KOÇ'UN KARARI MERAK KONUSU

Daha önce yeniden başkan adayı olmayacağını duyuran Ali Koç'un, zamanla yeniden başkan adayı olmaya sıcak baktığı biliniyor. Şu an için sarı-lacivertliler de Sadettin Saran dışında kesin bir aday bulunmuyor. Tüm bunlar içerisindeki Aziz Yıldırım bir son dakika bombasını patlatabilir.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçiminde bir adayı işaret etmesi ya da yeniden başkan adayı olması bekleniyor. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre ise Yıldırım yeniden aday olacak. Hatta Yıldırım yakın çevresinde aday olduğunu hatta futbol planlamasında geçildiğini söyledi.

Aziz Yıldırım cephesiden konuya dair resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.