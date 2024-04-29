Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hiçbir iddiası olmayan Aris'e yenilen Panathinaikos'un taraftarlarından Fatih Terim'e protesto

Hiçbir iddiası olmayan Aris'e yenilen Panathinaikos'un taraftarlarından Fatih Terim'e protesto

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Panathinaikos, hiçbir iddiası olmayan Aris'e 1-0 yenildi şampiyonluk şansını zora soktu. Terim'in sinirden telefonunu fırlatan Fatih Terim'i Pana taraftarları, hiç beklemediği bir şekilde protesto etti.

Panathinaikos'un Aris'e 1-0 yenilip, şampiyonluk şansını zora soktuğu karşılaşma sonrası ortalık karıştı. Terim, sinirden telefonunu yere fırlattığı karşılaşma sonrasında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 

Hiçbir iddiası olmayan Aris'e yenilen Panathinaikos'un taraftarlarından Fatih Terim'e protesto - 1. Resim

SDNA'nın haberine göre; Fatih Terim'i gören bazı Panathinaikos taraftarları ıslıklamalara başladı. Habere göre; röportaj için yeniden sahaya giren Terim'i stadyumdaki taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi. 

TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada tepkilerle ilgili olarak, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
İş ilanına başvuran kadınlara fuhuş tuzağı! Polis operasyonla kurtardıBlinken'e BBC muhabirinden soğuk duş: Gazze sorusu zor durumda bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ancelotti "Kalacak" dese de talipler kapıda bekliyor! Arda Güler'e Premier Lig kancası! 50 milyon Euro'yu gözden çıkardılar - SporArda'ya Premier Lig kancası! 50 milyon Euro...Rize'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ile İlhan Palut o anlarda ne konuştu? "O insan asla düzelmez" - SporRize'de gergin anlar! Belözoğlu ile Palut ne konuştu?Eşi benzeri görülmemiş olay! Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü - SporEşi benzeri görülmemiş olay! Şike iddiası...Trabzonspor iki farklı geriye düştüğü maçta Gaziantep’i Onuachu'nun resitaliyle devirdi - SporTrabzonspor iki farklı geriye düştüğü maçta Gaziantep’i Onuachu'nun resitaliyle devirdiAbdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Denis Draguş'u basın toplantısında itiraf etti - SporAbdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Denis Draguş'u basın toplantısında itiraf ettiPanathinaikos şampiyonluk şansını zora soktu! Terim sinirden elindeki telefonu fırlattı - SporŞampiyonluk zora girdi! Terim sinirden telefonu fırlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...