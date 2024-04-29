Hiçbir iddiası olmayan Aris'e yenilen Panathinaikos'un taraftarlarından Fatih Terim'e protesto

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Panathinaikos, hiçbir iddiası olmayan Aris'e 1-0 yenildi şampiyonluk şansını zora soktu. Terim'in sinirden telefonunu fırlatan Fatih Terim'i Pana taraftarları, hiç beklemediği bir şekilde protesto etti.

Panathinaikos'un Aris'e 1-0 yenilip, şampiyonluk şansını zora soktuğu karşılaşma sonrası ortalık karıştı. Terim, sinirden telefonunu yere fırlattığı karşılaşma sonrasında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SDNA'nın haberine göre; Fatih Terim'i gören bazı Panathinaikos taraftarları ıslıklamalara başladı. Habere göre; röportaj için yeniden sahaya giren Terim'i stadyumdaki taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.

TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada tepkilerle ilgili olarak, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır." ifadelerini kullandı.